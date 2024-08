Liban : 2 membres du Hezbollah tués lors d’une frappe aérienne israélienne

Deux membres du groupe armé libanais Hezbollah ont été tués dimanche après-midi lors d’une frappe aérienne israélienne ayant visé le village de Houla, dans le sud-est du Liban, ont indiqué des sources militaires et médicales libanaises.

Un avion de guerre israélien a visé une maison à Houla avec deux missiles air-sol, la détruisant et tuant Mohammad Farhat et Ali Amro qui se trouvaient à l’intérieur, ont précisé ces sources, qui se sont exprimées sous le couvert de l’anonymat.

Les équipes de protection civile se sont employées à déblayer les décombres, tandis qu’une ambulance transportait les deux corps vers un hôpital de la ville de Nabatieh, dans le sud du pays, ont ajouté ces sources.

Des drones et des avions de guerre israéliens ont effectué six raids dimanche soir sur quatre villages et villes dans le sud du Liban, alors que l’artillerie israélienne a bombardé huit villes et villages frontaliers dans la région avec 30 obus, selon les mêmes sources.

Les médias militaires du Hezbollah ont publié samedi une infographie résumant ses opérations militaires contre l’armée israélienne depuis le 8 octobre 2023.

Les tensions sont vives au Liban depuis l’attaque israélienne contre Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a entraîné la mort d’un haut commandant militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, et de sept civils. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé de répondre de manière résolue et douloureuse au raid israélien, au moment et à l’endroit opportuns.