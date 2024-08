Gaza : Le ministre Turc Hakan Fidan dénonce les crimes de l’entité sioniste à Rafah

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que la fermeture par l’entité sioniste du poste- frontière de Rafah, le ciblage des convois d’aide et l’assassinat des travailleurs humanitaires sont considérés comme un crime contre l’humanité.

” La fermeture par I’entité sioniste du poste-frontière, cibler les convois d’aide, assassiner les travailleurs humanitaires, empêcher l’évacuation des patients et des civils et laisser pourrir des milliers de camions de fournitures humanitaires, est un crime contre l’humanité et la première étape du génocide qu’elle commet de l’autre côté de la frontière”, a écrit dimanche soir M.Fidan dans un message posté sur son compte sur la plateforme X.

Soulignant que “le monde ne devrait plus se taire face à la cruauté pratiquée par l’administration sioniste et devrait redoubler d’efforts pour garantir que l’aide arrive à Ghaza sans obstacles ni interruptions, M. Fidan a réaffirmé que la Turquie -Etat, citoyens et organisations non gouvernementales- sera aux côtés du peuple palestinien jusqu’au bout et continuera à s’acquitter de son devoir moral et humanitaire”.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza qui a fait plus de 130.000 victimes (martyrs et blessés), pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, sur fond de destructions massives et de famine.