L’allaitement maternel en Tunisie : 82 % des nourrissons privés d’allaitement exclusif pendant les six premiers mois !

Selon une enquête nationale sur les indicateurs multiples, le taux de l’allaitement exclusif en Tunisie reste très bas, bien qu’il ait connu une légère amélioration de 4 % au cours des cinq dernières années, passant de 13,5 % en 2018 à 17,8 % en 2023.

L’enquête révèle que 65,7 % des nouveau-nés en Tunisie ne reçoivent pas de lait maternel dans l’heure suivant la naissance, soit plus de 6 sur 10. De plus, 82 % des nouveau-nés ne bénéficient pas d’une alimentation exclusivement au sein au cours des six premiers mois, ce qui signifie que plus de 8 sur 10 bébés ne sont pas allaités exclusivement pendant cette période cruciale.