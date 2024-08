Fefé : le premier parfum pour chiens de Dolce&Gabbana

La maison italienne Dolce&Gabbana surprend une fois de plus en s’aventurant dans un domaine inédit : les soins olfactifs pour chiens.

Elle lance Fefé, une brume parfumée sans alcool spécialement conçue pour nos compagnons à quatre pattes. Cette création audacieuse, inspirée par l’amour inconditionnel de Domenico Dolce pour son chien Fefé, est le fruit du travail de la maître parfumeur Emilie Coppermann, reconnue pour ses créations telles que Black XS de Paco Rabanne et Brit Sheer de Burberry. Fefé se distingue par une composition délicate mêlant des notes fraîches et tendres d’ylang-ylang, du musc enveloppant et des accents boisés du santal, offrant une expérience olfactive subtile et harmonieuse. Le flacon, en verre laqué vert avec un bouchon en métal rouge et une patte plaquée or 24 carats, reflète l’esthétique raffinée de Dolce&Gabbana. Chaque flacon est accompagné d’un collier exclusif, orné d’un médaillon Dolce&Gabbana, personnalisable pour ajouter une touche de luxe à ce moment de plaisir pour les chiens.