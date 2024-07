Un test sanguin révolutionnaire détecte la maladie d’alzheimer

Une étude novatrice révèle qu’un simple test sanguin pouvait détecter la maladie d’Alzheimer avec plus de précision que les médecins expérimentés.

Publiée dimanche dans le Journal of the American Medical Association, cette étude montre que ce nouveau test pourrait révolutionner le diagnostic de cette maladie en le rendant plus facile et plus accessible aux patients dans les cliniques locales et les centres mémoire spécialisés.

L’étude menée en Suède auprès de plus de 1.200 patients souffrant de troubles de la mémoire montre que ce test sanguin, connu sous le nom d’APS2, identifiait correctement la maladie d’Alzheimer dans 88 à 92% des cas.

Cette performance est supérieure à celle des médecins de famille et des spécialistes, qui n’ont été précis que dans 58% et 71% des cas, respectivement, lorsqu’ils se sont appuyés sur des examens standard et des tests cognitifs.

L’un des principaux avantages du test est sa fiabilité dans différents groupes de patients, y compris ceux qui souffrent d’autres problèmes de santé comme les maladies rénales. Il a également donné de bons résultats pour les patients à différents stades de la perte de mémoire, qu’il s’agisse d’inquiétudes légères ou de symptômes plus graves.

Selon les chercheurs, ce test sanguin pourrait être particulièrement utile dans le cadre des soins primaires, où l’accès aux scanners cérébraux spécialisés ou aux analyses du liquide céphalo-rachidien est souvent limité. Il pourrait également permettre d’identifier les patients susceptibles de bénéficier des nouveaux traitements de la maladie d’Alzheimer.

Toutefois, les chercheurs ont souligné que le test sanguin ne devrait pas être la seule méthode de diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Il doit plutôt être pris en compte en même temps que les symptômes du patient et d’autres informations médicales pour fournir une évaluation complète.

Bien que ces résultats soient prometteurs, l’étude indique que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer l’efficacité du test dans diverses populations et pour comprendre son impact sur les soins prodigués aux patients dans des situations réelles.