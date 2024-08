Accord entre la CNAM et les médecins du secteur privé : Une réforme en faveur des assurés sociaux

Le ministère des Affaires sociales a annoncé mercredi, dans un communiqué, la signature de l’annexe modificative n’6 à l’accord sectoriel des médecins du secteur privé conclu entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le Syndicat tunisien des médecins du secteur privé.

L’annexe modificative à l’accord sectoriel a été signé mercredi après-midi par le directeur général de la sécurité sociale chargé de la gestion de la CNAM, Nader Ajabi, et le président du Syndicat tunisien des médecins du secteur privé, Khemais Zaied, en présence du ministre des Affaires sociales Kamel Madouri et d’un certain nombre de cadres de la CNAM et de membres du bureau exécutif du Syndicat.

MAdouri a souligné à cette occasion l’importance de prolonger les travaux de cet accord sectoriel en raison de l’amélioration et de l’élargissement de la liste des prestations fournies aux assurés de la CNAM.

Cet accord illustre la détermination des deux parties de promouvoir l’intérêt supérieur de l’assuré social, de répondre aux besoins fondamentaux en matière de santé et d’assurer la qualité des traitements, a-t-il dit.

Il a également souligné que la modification apportée à l’accord est important dans la mesure où la liste des assurances maladies n’a pas été révisée depuis 2007, saluant le climat positif qui a caractérisé le processus de négociation entre les deux parties, ce qui a permis d’élargir le panel des services de traitement au profit des assurés sociaux et du citoyen en général en tant qu’objectif ultime de la politique sociale.