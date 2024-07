Nizar Chaâri : arrestation du directeur de sa campagne présidentielle et du responsable des parrainages

Le candidat à l’élection présidentielle, Nizar Chaâri, a révélé que les autorités de sécurité ont arrêté son directeur de campagne, Lotfi Saidi.

Ce dernier a vu son téléphone, son ordinateur portable et divers documents saisis. Chaâri a également indiqué que l’agent responsable de la collecte des parrainages populaires dans la région du Sahel a été arrêté et transféré vers une destination inconnue. En plus de ses équipements électroniques, plus de 15 000 parrainages populaires, en cours de traitement électronique, ont également été saisis. Cette série d’incidents soulève des préoccupations quant à la transparence et à la régularité du processus électoral.