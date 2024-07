Le ministre de l’Intérieur en visite de travail à Alger

La coopération sécuritaire entre les ministères de l’Intérieur de la Tunisie et de l’Algérie, les dossiers de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les réseaux de trafic de stupéfiants, la migration irrégulière et la sécurité des frontières ont été au cœur d’un entretien, mardi, à Alger, entre le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad.

L’entretien a porté sur des questions liées à la facilitation du déplacement des personnes entre les deux pays au niveau des postes frontaliers, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur publié lundi soir.

Les deux parties ont également examiné les moyens de mettre en place des cadres de coopération en matière de police des frontières et de développement des zones frontalières.

Les deux ministres ont, à cette occasion, réaffirmé la détermination de développer les relations bilatérales dans ces domaines, précise la même source.