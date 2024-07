Peine réduite pour Mourad Zghidi : huit mois de prison confirmés

La cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de Mourad Zghidi tout en réduisant sa peine.

Lors de l’audience du 30 juillet 2024, le tribunal a décidé de modifier la sentence initiale en passant d’un an de prison à huit mois de détention. Mourad Zghidi, qui comparaissait en détention, avait été condamné en première instance pour des infractions liées à l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information dans le but de produire, diffuser et envoyer de fausses informations portant atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité publique. Le tribunal a également reconnu qu’il avait diffusé des nouvelles mensongères dans le but de ternir la réputation d’autres personnes, causant des préjudices matériels et moraux.