Nermine Sfar victime d’une tentative de viol : l’agresseur, fils d’un acteur égyptien, encore en liberté !

La chanteuse Nermine Sfar a révélé avoir été victime d’une tentative de viol après avoir été attirée dans un piège à Ksar Saïd.

Selon ses déclarations, elle a été trompée par un individu prétendant que sa mère, soi-disant malade, nécessitait sa présence pour remonter le moral. Se rendant à l’adresse indiquée, elle a été agressée par cet homme qui, muni d’un couteau, l’a menacée et attaquée dans la rue. Les voisins, alertés par ses cris, ont intervenu et réussi à maîtriser l’agresseur. Nermine Sfar a déposé une plainte auprès des autorités et a été hospitalisée à l’hôpital Charles Nicolle en raison de ses blessures. L’agresseur, qui s’est révélé être le fils d’un célèbre acteur égyptien décédé, est encore en liberté, et l’artiste a exprimé son indignation face à l’absence de compassion et de justice dans cette affaire.