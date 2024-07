Présidentielle 2024 : Démarrage du dépôt des candidatures

A l’occasion du démarrage du dépôt des des candidatures à la présidentielle du 6 octobre 2024, le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) Farouk Bouasker a appelé tous les candidats à finaliser et à présenter leurs dossiers complets durant cette semaine afin d’éviter la pression du temps.

La réception des candidatures se poursuivra jusqu’au 6 août 2024. Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés devront déposer directement leurs dossiers au siège central de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), à Tunis, de 8h00 à 18h00.

Dans une déclaration aux médias, le président de l’Instance a précisé que la réception des candidatures sera suivie d’une période de recours de 4 jours, du 7 au 10 août 2024.

Il a ajouté dans le même contexte que l’ISIE tiendra un conseil le 11 août pour examiner toutes les demandes des candidatures et annoncer la liste préliminaire des candidats retenus.

Selon la même source, l’opération d’acceptation des candidatures est organisée sur des étapes. Dans un premier temps, l’accueil du candidat et la vérification de la présence du nombre demandé des parrainages puis, dans un second temps, la vérification d’autres documents à l’instar d’une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport du candidat, deux photos récentes, un extrait de naissance, un certificat de nationalité du père et de la mère du candidat ainsi que des grands-parents paternels et maternels.

Le dossier doit inclure aussi une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport du mandataire financier et du représentant légal du candidat, un extrait de casier judiciaire récent (Bulletin n°3) et un reçu de dépôt de garantie de dix mille dinars auprès du Trésor public.

Bouasker a fait savoir que le candidat recevra une décharge incluant les documents reçus et les documents manquants et qu’il ne doit pas dépasser la date du 6 août à 18h00 pour compléter son dossier.

S’agissant des difficultés rencontrées par certains candidats dans l’obtention de leurs documents, Farouk Bouaskar a confirmé que l’Instance est en coordination permanente avec les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances et toutes les parties concernées par les élections pour faciliter les procédures.

L’isie annoncera la liste finale des candidats à la présidentielle après la fin des recours dans un délais ne dépassant pas le 3 septembre 2024