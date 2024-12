Affaire du mont Chaambi : un terroriste condamné à mort par pendaison

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis a condamné un terroriste dangereux à la peine de mort par pendaison, à la réclusion à perpétuité et à 15 ans de prison pour des crimes liés au meurtre avec préméditation, à la tentative de meurtre et à la fourniture d’explosifs visant des militaires et des agents de sécurité. Selon le dossier, l’accusé, arrêté il y a plus de trois ans alors qu’il était en fuite dans une région du centre du pays, a participé à l’assassinat par égorgement de militaires et à des tentatives de meurtre lors d’opérations terroristes dans les montagnes de Kasserine. Les enquêtes ont révélé qu’il était chargé par une cellule terroriste de fournir des explosifs pour cibler les patrouilles militaires et sécuritaires. Cet individu reste impliqué dans plusieurs autres affaires de terrorisme en cours. Rappelons que l’attentat du mont Chaambi, le 29 juillet 2013, avait coûté la vie à 8 soldats pris dans une embuscade tendue par des terroristes retranchés dans la montagne.