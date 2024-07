Accident mortel à Béja

Les équipes de secours et de sauvetage de la direction régionale de la protection civile de Béja sont intervenues suite à un accident de la route survenu sur la route régionale n°07, au niveau du pont de Ouchtata dans la délégation de Nefza. L’accident a impliqué une voiture et une moto transportant trois personnes (un père et ses deux enfants).

L’accident a causé une fracture des deux jambes et une blessure au bassin d’une fille de 12 ans, qui a été secourue et transportée à l’hôpital local. Les unités de santé publique ont transporté les corps des deux autres victimes décédées : un homme de 55 ans et une fille de 9 ans.