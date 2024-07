Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Les températures maximales oscilleront, dimanche matin, entre 32° et 36° dans les zones côtières et dans les hauteurs, et entre 37° et 42° dans le reste des régions, avec l’apparition de sirocco localement.

La mer sera agitée à localement très agitée dans la zone de Serrat, et peu agitée à localement moutonneuse dans le reste des côtes.

Le vent soufflera de secteur Est, relativement fort près des côtes Nord et dans le Sud, avec des tourbillons de sable, et faible à modéré dans le reste des régions.

Le ciel sera généralement peu nuageux sur la plupart des régions.