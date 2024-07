K2Rhym Annonce sa Candidature et Dénonce la Répression : “Nous Faisons Face à une Situation Catastrophique”

Le vendredi 26 juillet 2024, Karim Gharbi, connu sous le nom de K2Rhym, a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 6 octobre.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a dénoncé la situation critique du pays, qualifiant la situation actuelle de « catastrophique ». K2Rhym a critiqué la répression croissante contre les médias, les avocats et les défenseurs des droits de l’homme, évoquant une politique marquée par des emprisonnements et des mandats de dépôt sous le décret 54. Il a également souligné les pénuries de produits de base et les difficultés économiques. Le rappeur a rappelé ses actions philanthropiques pour améliorer les conditions de vie en Tunisie, mais a exprimé sa frustration face aux obstacles bureaucratiques. Il a affirmé que pour réaliser sa vision d’une Tunisie technologiquement avancée et économiquement dynamique, il devait occuper un poste de décision, ce qui motive sa candidature à la présidence.