Bonne nouvelle à Kairouan : un million de dinars pour la construction d’une école moderne à Oulad Ahmed

Lors d’une visite non annoncée à la région de Kairouan, la ministre de l’Éducation, Salwa Abbassi, a annoncé le 24 juillet 2024 l’allocation d’un million de dinars pour la construction de l’école primaire à Oulad Ahmed, une localité de la délégation de Kairouan Sud.

Elle a souligné que cet investissement vise à soutenir les efforts locaux, qui ont déjà permis de commencer la construction grâce à un financement et un travail communautaire. En outre, la ministre a indiqué que le ministère collaborera avec celui de la Jeunesse et des Sports pour construire un terrain de sport en gazon et établir une classe préparatoire pour répondre aux besoins des enfants de la région.

Parallèlement, elle a visité la délégation de Hassi el-Fred dans le gouvernorat de Kasserine, où elle a constaté les carences de l’école primaire « 2 Mars 1934 », notamment le manque d’eau potable, l’absence de terrain de sport, et des infrastructures inadaptées. Elle a annoncé un plan d’urgence pour construire des salles de classe préfabriquées et améliorer les conditions scolaires, en veillant à la création d’une unité sanitaire, d’un bureau pour le directeur, et d’une classe préparatoire. La ministre a également assuré que des efforts seront déployés pour fournir de l’eau potable aux établissements éducatifs de Hassi el-Fred en coopération avec le ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, après obtention des permis nécessaires.