Temps peu nuageux cette nuit sur la plupart des régions. Vent de secteur nord fort près des côtes, modéré et relativement fort à l’intérieur du pays. Mer très agitée à localement agitée.

Elle sera peu agitée au Golfe de Gabès, indique l’institut national de la météorologie (INM). Les températures varieront entre 20° et 26° au nord, au centre et au sud est et entre 26° et 30° au sud ouest et à l’extrême sud.