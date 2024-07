Sélection des 10 meilleurs films de 2024

À mi-année 2024, le cinéma a déjà offert plusieurs œuvres marquantes. Parmi les plus remarquables, Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos se distingue par son approche audacieuse et son humour mordant, avec Emma Stone dans un rôle captivant.

Le Cercle des Neiges, signé Juan Antonio Bayona, propose une immersion poignante dans une tragédie réelle, tandis que La Zone d’Intérêt de Jonathan Glazer explore la banalité du mal avec une sensibilité unique. La saga Dune : Deuxième Partie de Denis Villeneuve promet un spectacle grandiose et complexe, alors que Los Delincuentes de Rodrigo Moreno offre une perspective intrigante sur les arnaques. En outre, Furiosa : une saga Mad Max et Challengers de Luca Guadagnino captivent par leur énergie et leurs récits immersifs. Ces films, variés dans leur style et leur sujet, enrichissent l’année cinématographique de 2024 avec des expériences à la fois innovantes et bouleversantes.