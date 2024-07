Afèk Tounès a appelé ses adhérents à participer massivement à la campagne de collecte des parrainages pour les candidats à l’élection présidentielle appartenant à la famille démocratique et civile dans le but d’assurer des échéances pluralistes et compétitives.

Dans une déclaration publiée lundi, à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti insiste sur l’action commune au sein de « la famille civile » en vue de faire valoir les normes démocratiques pour les élections.

Afèk Tounès appelle, également, à la libération des détenus politiques et à ne pas priver ces derniers de leurs documents juridiques, le bulletin N° 3 en particulier, pour leur permettre de participer à l’élection présidentielle.

Dans sa déclaration, le parti met en avant le droit des Tunisiens de choisir en toute liberté et responsabilité leur futur président.

Dimanche, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a mis à la disposition de tous les électeurs tunisiens les formulaires des parrainages citoyens sur son site officiel ainsi que sur ses pages sur les réseaux sociaux et dans les sièges régionaux et locaux de l’instance à l’intérieur du pays, et auprès des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger.

La candidature à l’élection présidentielle du 6 octobre 2024 requiert le parrainage de dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, ou de 40 présidents élus de collectivités locales, en exercice au moment de l’acceptation des candidatures (conseils locaux, régionaux, ou municipaux), ou encore le parrainage de 10.000 électeurs inscrits et répartis sur, au moins, 10 circonscriptions législatives, avec un minimum de 500 électeurs par circonscription.