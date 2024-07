Bonne nouvelle écologique : le tri sélectif bientôt obligatoire

Le ministère de l’Environnement, en collaboration avec les parties concernées, a élaboré un projet de décret relatif au tri sélectif des déchets, actuellement en phase de consultation.

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdawi, a expliqué que ce projet rendra obligatoire le tri sélectif pour tous les professionnels, ce qui permettra de réduire les nuisances liées aux déchets et de promouvoir l’économie circulaire en facilitant le recyclage de matériaux comme le plastique, l’aluminium et le verre. Lors de l’ouverture des journées d’information sur le député écologique à Monastir, Hadi Chbili, directeur général de l’Environnement et de la Qualité de la vie, a précisé que le tri sera obligatoire pour les entreprises, les usines et les hôpitaux, et facultatif pour les municipalités. Le ministère travaille également sur des textes législatifs soutenant l’économie circulaire et la responsabilité élargie des producteurs, et prévoit d’arrêter le déversement de phosphogypse dans le golfe de Gabès, une zone riche en herbiers de posidonie, pour le valoriser dans les secteurs agricole, industriel et routier.