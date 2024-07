La mer sera peu agitée à calme, durant la nuit de samedi à dimanche et le ciel restera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, et les températures varieront, entre 27 et 31 degrés dans les zones côtières, et entre 32 et 36 degrés à l’intérieur du pays.