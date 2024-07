Maintien des Filières Universitaires : La Fédération de l’Enseignement Supérieur Satisfaite

La fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exprimé sa satisfaction face à la non suppression par le ministère de tutelle d’un certain nombre de filières de formation dans quelques établissements universitaires et dans les instituts supérieurs d’études technologiques, après la publication de la version finale du guide de l’orientation pour l’année 2024.

La fédération de l’enseignement supérieur a souligné, dans un communiqué publié samedi, que le ministère de tutelle a répondu favorablement à ses revendications contenues dans un communiqué publié le 1er juillet 2024, dans lequel elle a appelé le ministère à revenir sur ses décisions liées à la suppression d’un grand nombre de filières de formation au sein des universités de Kairouan, de Gafsa, de Gabès et du réseau d’instituts supérieurs d’études technologiques.

Elle a également appelé le ministère à l’associer en tant que partie syndicale aux décisions de modification ciblant les filières de formation ou la carte universitaire.

Selon le même communiqué, la fédération de l’enseignement supérieur a rappelé que toutes les décisions de modification doivent être examinées au sein de la commission tripartite chargée du suivi de réforme, convenue en octobre 2022 lors d’une réunion au ministère qui a réuni des représentants de la fédération de l’enseignement supérieur, du ministère et des présidents d’universités.

A noter que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié jeudi dernier la version finale du guide de l’orientation universitaire de l’année 2024.