Bonne nouvelle pour la Tunisie : un souffle de fraîcheur attendu avec une baisse des températures

Des changements météorologiques importants sont attendus avec une baisse notable des températures. Le climatologue Amer Bhiba a annoncé sur la page, dès le soir du dimanche 21 juillet et tout au long de la semaine suivante, un courant d’air froid et modéré commencera à influencer la région. Ce flux d’air provient du nord de l’Atlantique et des zones subpolaires, traversant la France, le Golfe de Lyon, et le centre de la Méditerranée avant d’atteindre la Tunisie. Le dimanche sera encore chaud durant la journée, mais les températures commenceront à baisser dès le lundi avec des conditions plus fraîches pour le reste de la semaine. Cette période de fraîcheur, qui devrait durer une semaine voire plus, apportera des températures plus modérées pour la saison estivale, sans vagues de chaleur, avec des matinées et des soirées plus fraîches.