Ooredoo, sponsor officiel du Festival International de Carthage pour la troisième année consécutive

Ooredoo, leader du marché des télécommunications en Tunisie, réaffirme son engagement en faveur de la culture et de l’art en Tunisie en renouvelant son partenariat avec le Festival International de Carthage pour la troisième année consécutive. La nouvelle convention a été signée en présence de M. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, et de Mme Hend Mokrani, Directrice Générale de l’Institut National pour le Développement des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

À travers son programme de responsabilité sociétale “Tounes T3ich”, Ooredoo vise à offrir à tous l’accès aux événements culturels en fournissant le soutien nécessaire pour garantir l’organisation de manifestations de haute qualité accessibles à un large public. Ainsi, l’entreprise contribue à renforcer la culture en tant qu’élément au cœur du développement durable de la société, en répandant la joie parmi les Tunisiennes et les Tunisiens.

Dans une déclaration après la signature de l’accord, M. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie a déclaré : “Nous sommes fiers chez Ooredoo de continuer à soutenir l’une des plus grandes et importantes manifestations culturelles du monde arabe. Notre participation continue reflète notre engagement profond à soutenir la culture et l’art en Tunisie, et confirme notre rôle actif dans la société. Nous visons toujours à être le principal soutien des artistes et des créateurs, ainsi que de tous ceux qui contribuent à la pérennité de ce prestigieux festival.”

À travers ce partenariat renouvelé avec le Festival International de Carthage, Ooredoo aspire à offrir une expérience unique au public du festival, leur permettant de profiter d’événements culturels exceptionnels qui enrichissent le printemps culturel tunisien. Consciente de l’importance de la culture dans la construction des sociétés et le renforcement des liens sociaux, Ooredoo s’engage à soutenir la culture de toutes les manières possibles.

Pour sa part, Mme Hend Mokrani, Directrice Générale de l’Institut National pour le Développement des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques a salué le soutien continu d’Ooredoo, en déclarant : “Le succès du Festival International de Carthage est lié aux efforts de nos partenaires, à leur tête Ooredoo. Nous apprécions grandement ce soutien majeur qui renforce notre capacité à offrir un programme riche et varié répondant aux attentes de notre public. Avec le soutien de nos partenaires, nous sommes capables d’organiser une édition exceptionnelle cette année, pleine de surprises et de spectacles remarquables.”

À travers cet événement estival exceptionnel, Ooredoo se prépare à accompagner les Tunisiens dans une saison remplie de spectacles et de manifestations culturelles. Le public aura rendez-vous avec une sélection de stars qui illumineront les nuits de Carthage avec leurs performances exceptionnelles. Ooredoo s’engage à garantir une expérience inoubliable pour tous en offrant de nombreuses surprises et activités de divertissement avant, pendant et après les spectacles. Lors des spectacles du festival, Ooredoo proposera un jeu Tombola pour faire gagner les spectateurs présents plusieurs cadeaux de valeur.