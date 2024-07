Ce soir, les températures oscilleront entre 25 et 30 degrés dans le nord, le centre, et le sud-est, tandis qu’elles atteindront entre 33 et 37 degrés dans le sud-ouest, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie. Les vents souffleront du secteur est, de faibles à modérés, et la mer sera peu agitée.