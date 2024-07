Découvrez le top 15 des plages sauvages des côtes tunisiennes

La Tunisie regorge de plages méconnues qui offrent des paysages à couper le souffle et des moments de détente loin de la foule.

Parmi ces trésors cachés, El Mansoura à Kélibia se distingue par son eau limpide et son sable fin, bien qu’elle puisse être bondée en haute saison. Salakta à Mahdia et Rimel sur la route de Bizerte sont des havres de paix moins fréquentés, idéals pour ceux qui recherchent la tranquillité. Ain Mestir à Bizerte et Ras Ben Sekka sur la côte du corail offrent des paysages naturels époustouflants, parfaits pour les amoureux de la nature. Les îles Kuriat près de Monastir sont un sanctuaire pour la tortue Caretta caretta, tandis qu’El Haouaria et la plage de Sidi Fredj à Kerkennah promettent des aventures uniques. Enfin, les criques de Cap-Serrat, Zouara près de Tabarka, et les plages paisibles de Djerba et de Cap Angela, avec son phare emblématique, complètent cette liste de destinations incontournables pour un été inoubliable en Tunisie.