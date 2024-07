Ras Jedir : saisie de 4 kg de cocaïne chez une libyenne et sa fille

Les unités douanières opérant au poste-frontière de Ras Jedir ont réussi, ce mercredi 17 juillet 2024, à déjouer une tentative d’introduction de 4 kg de cocaïne sur le territoire tunisien.

La drogue était en possession d’une femme libyenne et de sa fille. Selon une source douanière sur place, les agents ont suspecté la femme, qui présentait des signes évidents de nervosité. Après une fouille minutieuse de la voiture, tant automatique que manuelle, ils ont découvert la drogue cachée à l’intérieur du véhicule, qui s’apprêtait à entrer en Tunisie. Sur ordre du parquet, la femme et sa fille ont été arrêtées, et une enquête douanière, sécuritaire et judiciaire a été ouverte pour suivre les procédures légales nécessaires.