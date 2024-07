Retour de Noureddine Bhiri à la prison de mornaguia après stabilisation de sa santé

Ramzi Kouki, porte-parole de la Direction générale des prisons et de la réinsertion, a annoncé que le personnel médical de l’hôpital a autorisé le retour de Noureddine Bhiri à la prison de Mornaguia après avoir constaté que son état de santé était stable et normal.

Noureddine Bhiri, dont l’état de santé a été surveillé de près pendant son hospitalisation. Selon Kouki, le détenu avait été transféré à l’hôpital le vendredi 12 juillet 2024, après l’autorisation du médecin de la prison, pour y subir les examens médicaux nécessaires conformément au protocole de suivi médical des détenus. Il a également précisé que des soins médicaux et psychologiques réguliers avaient été fournis à Bhiri depuis son incarcération, sous la supervision du personnel médical et paramédical, en coordination avec les hôpitaux publics si nécessaire. Kouki a réitéré l’engagement de la Direction générale des prisons et de la réinsertion à garantir à tous les détenus leurs droits en matière de soins de santé et de soutien psychologique, conformément à la loi. Par ailleurs, le parti Ennahdha a indiqué dans un communiqué lundi dernier que Bhiri avait été transféré en soins intensifs à l’hôpital La Rabta depuis le vendredi 12 juillet, après une détérioration de son état de santé due à une grève de la faim qui dure depuis 17 jours.