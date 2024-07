La coalition éducative Tunisienne organise les 22 et 23 juillet 2024 en partenariat avec l’association tunisienne d’information et d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle des journées d’information destinées aux nouveaux bacheliers 2024 pour les aider à prendre connaissance des perspectives académiques et des processus universitaires.

Le vice président de l’association tunisienne d’information et d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle Fethi Boughrara a indiqué dans une déclaration à la TAP que le programme de cette manifestation comprend des rencontres directes et des débats avec des conseillés en orientation et des professionnels qui se tiendront lundi et mardi prochains de 16h à 20h au centre culturel et sportif d’el Menzah 6.

Par ailleurs, la coalition éducative tunisienne organise le 23 juillet 2024 en partenariat avec l’association tunisienne d’information et d’orientation scolaire, un atelier de réflexion sur l’orientation universitaire destiné à la société civile active dans le domaine éducatif.

Le ministère de l’enseignement supérieur organise les 18, 19 et 20 juillet 2024 à la cité des sciences à Tunis les journées nationales de l’orientation universitaire afin d’informer les nouveaux bacheliers des différentes filières à l’université et des services universitaires, outre l’organisation des journées régionales sur l’orientation universitaire au Nord, au centre et au sud à partir de mardi 16 juillet courant jusqu’au 24 juillet 2024.

Une exposition des universités et des services universitaires sera organisée en marge des journées nationales de l’orientation universitaire ainsi que des offres d’enseignement supérieur militaire et de formation professionnelle.

Il convient de rappeler que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié sur son site officiel le guide d’orientation universitaire 2024 sur le lien suivant:

httpss://www.orientation.tn/orient/pdf/guide2024.pdf