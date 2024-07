Visite de Kais Saied à Sfax : Maintien de la sécurité et encadrement humain des immigrés

Le président de la République, Kais Saied a effectué, vendredi après-midi, une visite aux délégations de Jebeniana et El Amra au gouvernorat de Sfax, où il a rencontré des citoyens et écouté leurs préoccupations, indique la présidence de la République, sur sa page officielle Facebook.

Le chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, que l’Etat doit veiller à appliquer la loi et à maintenir la sécurité, relevant que la Tunisie a œuvré et œuvre à assurer un encadrement humain aux immigrés qui sont “des victimes d’un ordre mondial et de réseaux de traite des êtres humains”.

“La Tunisie demeure aussi fière de son appartenance africaine et déterminée à imposer le respect de la loi pour tous. Elle ne permettra à personne de mettre en œuvre ses plans non déclarés et n’accepte pas le fait de terroriser les citoyens”, a encore indiqué le chef de l’Etat, cité dans le communiqué de la présidence de la République.