ECOVILLAGE dévoile L’ALAMBIC, sa nouvelle marque de parfums aux essences uniques

L’ALAMBIC, le nouveau joyau de l’Ecovillage, est un mélange de fragrances botaniques des rivages arabes et méditerranéens, et particulièrement de la Tunisie. Superposées à des notes d’essence naturelle extraite de fleurs de rose, d’oranger, de Oud et de Musk, son élégance et sa sophistication se reflètent dans la fraîcheur immédiate et raffinée de son parfum qui se dissipe pour révéler une salinité sensuelle sur la peau, évoquant un traditionnel bain de fraîcheur essentiel.

Le samedi 29 juin, Ecovillage a convié ses fidèles et les amateurs de parfums à découvrir quatre nouvelles notes olfactives : ROSE CACHEMIRE, AMBRE ROUGE, SANTAL AMBRE et AGRUMES BASILIC. Nées de la rencontre entre la maison Ecovillage et le maître parfumeur Sfa Néroli de Grasse, ces nouvelles notes de parfum témoignent de l’ambition de l’Ecovillage d’étendre toujours plus loin son art de la parfumerie fine.

Pour toute information complémentaire et interview, veuillez contacter Imene Klilib au +216 53 48 49 08 ou par mail sur imeneklilib@gmail.com en vous souhaitant une bonne diffusion.