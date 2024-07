Débordement des eaux usées à Korba : une menace sanitaire pour les riverains

Les habitants du quartier Sidi Othman à Korba, dans le gouvernorat de Nabeul, expriment leur indignation face à l’inondation de la station d’épuration située dans la vallée de Sidi Othman.

Ce débordement, dû à la saturation de la capacité d’accueil de la station, désormais dépassée de 5000 à 30 000 mètres cubes à cause des rejets des usines locales, représente une menace sanitaire et environnementale majeure pour la région. Noura Chabrek, députée de Korba, confirme la gravité de cette situation et appelle à des mesures urgentes, telles que l’édification d’une barrière pour empêcher les eaux usées de se déverser dans la mer et l’obligation pour les usines de traiter leurs eaux avant rejet. Elle propose également la transformation de la station actuelle en une installation de traitement tertiaire des eaux usées. En outre, l’Assemblée des représentants du peuple a récemment approuvé un prêt pour la réhabilitation et l’extension des réseaux d’assainissement en Tunisie. Chabrek a sollicité le ministère de l’Environnement pour connaître la part de Nabeul dans ce financement et les délais de mise en œuvre des interventions nécessaires, soulignant l’urgence de la situation vu l’importance touristique et agricole de la région. Les témoignages des résidents révèlent également l’utilisation préoccupante des eaux usées pour l’irrigation des cultures, posant un risque sanitaire étendu au-delà de Sidi Othman et Korba.