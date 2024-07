Tunisie : des températures caniculaires jusqu’à 49 degrés dans plusieurs régions

Aujourd’hui, lundi, la température la plus élevée a été enregistrée dans la délégation de Tajerouine, dans le gouvernorat du Kef, atteignant 46,2 degrés, selon un bulletin spécial de l’Institut National de la Météorologie.

La région de Nasrallah, dans le gouvernorat de Kairouan, a également enregistré 46 degrés, tandis que la région de Rejim Maatoug, dans le gouvernorat de Kébili, a atteint 45,9 degrés. Les températures ont grimpé à 45,4 degrés à Siliana ville, 44,9 degrés à Tataouine ville et 44,5 degrés à Matmata, dans le gouvernorat de Gabès. L’Institut National de la Météorologie avait annoncé ce matin que la hausse des températures se poursuivrait, les maximales devant généralement varier entre 40 et 47 degrés, atteignant jusqu’à 49 degrés dans le sud-ouest et localement au centre, avec des vents chauds, à l’exception des côtes nord où elles seront comprises entre 28 et 33 degrés.