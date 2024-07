Prévisions météo pour cette nuit : nuages denses et orages prévus dans le nord

Cette nuit, des nuages plus denses sont prévus dans le nord, accompagnés de cellules orageuses locales et de pluies dispersées.

Les vents souffleront fort du secteur nord dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, atteignant entre 40 et 60 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs, ainsi qu’au sud avec des tourbillons de sable locaux. Les températures nocturnes oscilleront entre 19 et 24 degrés Celsius dans le nord, les hauteurs et les côtes orientales, et entre 27 et 35 degrés Celsius dans les autres régions, pouvant atteindre 37 degrés Celsius dans l’extrême sud-ouest.