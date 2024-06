Décès au palais royal du Maroc

C’est avec une profonde tristesse que le Maroc a annoncé le décès de la princesse Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI et veuve du défunt roi Hassan II, le samedi 29 juin 2024.

La nouvelle a été confirmée par le porte-parole du Palais royal à travers un communiqué diffusé par l’Agence Marocaine de Presse. La princesse, qui n’occupait aucune fonction officielle, était respectée pour sa discrétion et son engagement familial. Le Maroc pleure cette perte majeure et implore Dieu Tout-Puissant d’accorder à la défunte sa miséricorde et son pardon, laissant derrière elle un héritage de dignité et de respect.