Des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Vent du secteur Est sur le nord et du secteur sud sur le centre et le sud, relativement fort sur les côtes et les hauteurs, de faible à modéré ailleurs.

Mer agitée sur le nord, peu agitée à agitée ailleurs.

Hausse considérable des températures, comprises entre 31 et 36 degrés sur les côtes Est et entre 40 et 48 degrés ailleurs avec des coups de sirocco.