Lotfi Dhieb ambitionne de réduire le chômage à 10% d’ici 2035

Lors de l’ouverture du sommet régional de haut niveau sur “L’apprentissage des jeunes, leurs compétences et leur transition vers un emploi décent”, ce mercredi 26 juin 2024 à Tunis, le ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Lotfi Dhieb, a exprimé son souhait de voir le taux de chômage réduit à 10% d’ici 2035.

Cet événement vise à favoriser l’échange d’expériences dans les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi, de la deuxième chance, de la transformation numérique et des compétences vertes. Le ministre a souligné l’importance de l’investissement dans le capital humain pour une croissance durable et inclusive, en mettant l’accent sur les secteurs économiques prometteurs tels que la technologie moderne, l’économie verte et bleue. Il a rappelé les efforts de la Tunisie depuis l’indépendance pour prioriser le savoir et les sciences dans ses politiques publiques. L’objectif est de garantir une éducation obligatoire et gratuite, de renforcer les infrastructures à travers le pays, et de développer un système de formation professionnelle répondant aux besoins de l’économie nationale. En outre, la stratégie “Tunisie 2035” vise à réduire les inégalités et le chômage, notamment parmi les jeunes et les femmes diplômés de l’enseignement supérieur, en améliorant les compétences et en encourageant l’entrepreneuriat.