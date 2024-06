La SONEDE évite pour l’instant le rationnement de l’eau malgré la crise hydrique

Chokri Ben Mansour, directeur central de l’économie de l’eau à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), a confirmé que malgré la situation hydrique “très critique”, la SONEDE n’envisage pas actuellement de rationner la distribution de l’eau aux citoyens.

Ce recours ne serait envisagé que si la situation se détériorait davantage. Les interruptions et perturbations actuelles de la distribution sont dues à des travaux de maintenance ou à des coupures de courant dans certaines régions. Cette année, le taux de remplissage des barrages a atteint un minimum historique de 31%, incitant à des campagnes intensives de sensibilisation pour une consommation rationnelle de l’eau. La SONEDE dessert 3,1 millions de foyers tunisiens avec 730 millions de mètres cubes d’eau provenant principalement des barrages, et dans une moindre mesure des nappes phréatiques et des stations de dessalement. Ben Mansour a appelé les familles tunisiennes à économiser l’eau et à reporter les usages secondaires, soulignant qu’une économie de 100 litres par jour par famille représenterait 30 millions de mètres cubes pour la communauté nationale.