Le programme “Notre jardin d’enfants dans notre quartier” bénéficiera à 25 000 enfants en 2024

Le nombre d’enfants bénéficiaires du programme “Notre jardin d’enfants dans notre quartier” atteindra 25 mille enfants en septembre 2024 et 30 mille en 2025, a déclaré la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, à l’issue d’une rencontre avec la directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Adele Khader, au siège du ministère.

Au cours de la réunion, à laquelle a participé le chef du bureau de l’UNICEF en Tunisie, Michel LePechoux, la ministre a souligné que le département oeuvre avec le soutien du bureau de l’UNICEF à Tunis pour ouvrir un nouveau lot de jardins d’enfants publics “inclusifs” dans les zones densément peuplées et prioritaires, ajoutant que pendant deux ans, environ 45 jardins d’enfants publics ont été ouverts.

“L’UNICEF est un partenaire important du ministère dans la mise en œuvre de ses programmes et projets dans le domaine de l’enfance”, a-t-elle déclaré, précisant que le renforcement et la diversification des programmes de coopération entre le ministère de la famille et l’UNICEF ont permis d’obtenir des résultats fructueux.

Dans un autre contexte, le ministère a pu intégrer des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme dans des institutions de la petite enfance, lancer la stratégie nationale des droits de l’enfant et le changement climatique, et développer la ligne verte 1908, qui fonctionne désormais 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Selon les données du ministère, la ligne verte a reçu 10827 appels cette année, contre 3885 appels l’année dernière.

Pour sa part, la directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a salué l’expérience tunisienne en matière de consécration des droits de l’enfant et de prise en charge des enfants vulnérables, louant les efforts des délégués à la protection de l’enfance dans la protection des enfants contre les différentes formes de violence et de menaces, telles que la violence au sein de la famille, la cyber violence et l’abandon scolaire.

Dans le même contexte, elle s’est dite préoccupée par la situation difficile des enfants à Gaza et au Yémen, soulignant la nécessité de redoubler d’efforts pour renforcer les mécanismes de protection de l’enfance dans les régions stables comme dans les zones de guerres et de conflits.

Elle a également souligné la nécessité de continuer à soutenir les efforts du ministère dans ses différents programmes et de développer les capacités des travailleurs du secteur de l’enfance par la formation continue des professionnels afin d’améliorer les services dans le domaine de la petite enfance et de protéger les enfants contre toutes les formes de violence.

La directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord est en visite actuellement en Tunisie dans le cadre de sa participation à la réunion régionale de haut niveau sur “l’apprentissage des jeunes, les compétences et la transition vers le travail décent”, dont les travaux débuteront demain mercredi et se poursuivront jusqu’au jeudi 27 juin courant.