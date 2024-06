Nada Msalmeni : Première nationale en sciences de l’informatique avec une moyenne de 19,11

Nada Msalmeni, élève de l’Institut Abdelaziz El Khawaja à Kelibia, a obtenu la meilleure moyenne nationale en sciences de l’informatique avec un score de 19,11.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, elle a attribué son succès à sa persévérance et à son travail acharné, entamés dès l’enseignement de base, et poursuivis au lycée pilote de Nabeul avant de retourner à l’Institut Abdelaziz El Khawaja pour sa dernière année de lycée. Elle espère obtenir une bourse pour étudier à l’étranger, car le domaine qu’elle souhaite poursuivre, l’ingénierie des algorithmes, est rare et inexistant en Tunisie. Ses parents ont exprimé leur fierté et leur soutien inconditionnel à ses choix, ce qui a été déterminant pour son excellence académique, saluée par sa famille et son entourage éducatif.