Euro 2024 : le calendrier complet des matchs et retransmissions TV

L’Euro 2024, un événement sportif incontournable, a débuté ce vendredi 14 juin 2024. Ce tournoi, qui se déroule tous les quatre ans, attire des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Vingt-quatre équipes s’affronteront jusqu’au 14 juillet pour succéder à l’Italie, championne d’Europe en titre. Organisé en Allemagne, les matchs se dérouleront dans onze stades différents.

PROGRAMME :

PREMIER TOUR

Vendredi 14 juin

Allemagne – Écosse (groupe A) : 20h sur beIN Sports ar Max 1, TF1, beIN Sports fr 1, La 1, Sport TV 1, SRF 2, ZDF, RTS 2, RSI La 2, La Une, Rai 1, Servus TV

Samedi 15 juin

Hongrie – Suisse (groupe A) : 14h sur beIN Sports ar Max 1, beIN Sports fr 1, La 1, Sport TV 1, SRF 2, ORF 1, RTS 2, RSI La 2, TipikEspagne – Croatie (groupe B) : 17h sur beIN Sports ar Max 2, beIN Sports fr 1, La 1, Sport TV 1, RTS 2, RSI La 2, ORF 1, Das Erste, SRF 2, Tipik, Rai 2Italie – Albanie (groupe B) : 20h sur beIN Sports ar Max 1, beIN Sports fr 1, M6, La 1, Sport TV 1, Servus TV, Das Erste, SRF 2, RTS 2, RSI La 2, Tipik, Rai 1

Dimanche 16 juin

Pologne – Pays-Bas (groupe D) : 14h sur BeIN Sports 1Slovénie – Danemark (groupe C) : 17h sur BeIN Sports 1Serbie – Angleterre (groupe C) : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1

Lundi 17 juin

Roumanie – Ukraine (groupe E) : 14h sur BeIN Sports 1Belgique – Slovaquie (groupe E) : 17h sur BeIN Sports 1Autriche – France (groupe D) : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1

Mardi 18 juin

Turquie – Géorgie (groupe F) : 17h sur BeIN Sports 1Portugal – République tchèque (groupe F) : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1

Mercredi 19 juin

Croatie – Albanie (groupe B) : 14h sur BeIN Sports 1Allemagne – Hongrie (groupe A) : 17h sur BeIN Sports 1Écosse – Suisse (groupe A) : 20h sur BeIN Sports 1

Jeudi 20 juin

Slovénie – Serbie (groupe C) : 14h sur BeIN Sports 1Danemark – Angleterre (groupe C) : 17h sur BeIN Sports 1Espagne – Italie (groupe B) : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

Vendredi 21 juin

Slovaquie – Ukraine (groupe E) : 14h sur BeIN Sports 1Pologne – Autriche (groupe D) : 17h sur BeIN Sports 1Pays-Bas – France (groupe D) : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

Samedi 22 juin

Géorgie – République tchèque (groupe F) : 14h sur BeIN Sports 1Turquie – Portugal (groupe F) : 17h sur BeIN Sports 1Belgique – Roumanie (groupe E) : 20h sur BeIN Sports 1

Dimanche 23 juin

Suisse – Allemagne (groupe A) : 20h sur M6 et BeIN Sports 1Écosse – Hongrie (groupe A) : 20h sur BeIN Sports 2

Lundi 24 juin

Croatie – Italie (groupe B) : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1Albanie – Espagne (groupe B) : 20h sur BeIN Sports 2

Mardi 25 juin

Pays-Bas – Autriche (groupe D) : 17h sur BeIN Sports 2France – Pologne (groupe D) : 17h sur TF1 et BeIN Sports 1Angleterre – Slovénie (groupe C) : 20h sur M6 et BeIN Sports 1Danemark – Serbie (groupe D) : 20h sur BeIN Sports 2

Mercredi 26 juin

Slovaquie – Roumanie (groupe E) : 17h sur BeIN Sports 2Ukraine – Belgique (groupe E) : 17h sur BeIN Sports 1République tchèque – Turquie (groupe F) : 20h sur sur BeIN Sports 2Géorgie – Portugal (groupe F) : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

HUITIÈMES DE FINALE

Samedi 29 juin

8e de finale 1 – 2e groupe A – 2e groupe B : 17h sur BeIN Sports 18e de finale 2 – 1er groupe A – 2e groupe C : 20h sur BeIN Sports 1

Dimanche 30 juin

8e de finale 3 – 1er groupe C – 3e groupe D, E ou F : 17h sur M6 et BeIN Sports 18e de finale 4 – 1er groupe B – 3e groupe A, D, E, ou F : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1

Lundi 1er juillet

8e de finale 5 – 2e groupe D – 2e groupe E : 17h sur TF1 et BeIN Sports 18e de finale 6 – 1er groupe F – 3e groupe A, B, ou C : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

Mardi 2 juillet

8e de finale 7 – 1er groupe E – 3e groupe A, B, C, ou D : 17h sur TF1 et BeIN Sports 18e de finale 8 – 1er groupe D – 2e groupe F : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

QUARTS DE FINALE

Vendredi 5 juillet

Quart de finale 1 – vainqueur 8e de finale 1 – vainqueur 8e de finale 2 : 17h sur TF1 et BeIN Sports 1Quart de finale 2 – vainqueur 8e de finale 3 – vainqueur 8e de finale 4 : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

Samedi 6 juillet

Quart de finale 3 – vainqueur 8e de finale 7 – vainqueur 8e de finale 8 : 17h sur TF1 et BeIN Sports 1Quart de finale 4 – vainqueur 8e de finale 5 – vainqueur 8e de finale 6 : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

DEMI-FINALES

Mardi 9 juillet

Demi-finale 1 – vainqueur quart de finale 1 – vainqueur quart de finale 2 : 20h sur M6 et BeIN Sports 1

Mercredi 10 juillet

Demi-finale 2 – vainqueur quart de finale 3 – vainqueur quart de finale 4 : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1

FINALE

Dimanche 14 juillet

Vainqueur demi-finale 1 – vainqueur demi-finale 2 : 20h sur TF1 et BeIN Sports 1

Ce programme détaillé vous permettra de ne manquer aucun des moments forts de ce tournoi prestigieux.