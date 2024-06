Le ciel sera partiellement nuageux, dimanche soir, dans la plupart des régions.

Les températures varieront, la nuit, entre 23 et 26 degrés dans le nord et le centre et entre 29 et 35 degrés dans le sud.

Le vent soufflera du secteur nord au nord, au centre et près des côtes, et du secteur sud au sud, relativement fort et localement fort au centre, au sud et sur les côtes Est et faible à modéré dans le reste des régions.