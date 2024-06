Football – Mondial-2026 (Qual) – L’Égypte accroît son avance, retour gagnant de la Guinée et du Ghana

La course pour une place à la Coupe du Monde 2026 de football a pris une tournure intéressante lors des matches de fin de soirée de la troisième journée des qualifications africaines, disputés jeudi.

La Guinée a provoqué une belle surprise contre l’Algérie à Alger (1-2), tandis que le Ghana est revenu au score pour battre le Mali dans un match très disputé à Bamako (1-2).

Le Sénégal semblait avoir obtenu les trois points à domicile avant que la RD Congo ne déçoive les anciens champions d’Afrique avec un but égaliseur tardif (1-1), tandis que l’Égypte a battu le Burkina Faso grâce à un doublé de Mahmoud Trézéguet, confortant ainsi son avance dans le groupe A des éliminatoires.

Algérie 1 – 2 Guinée

La Guinée s’est relancée dans la course pour une place au Mondial grâce à une victoire précieuse 2-1 à l’extérieur au stade Nelson Mandela d’Alger contre l’Algérie. Le but de Mortaye Sylla à la 50e minute et le but d’Aguibou Camara à la 63e minute ont suffi aux Guinéens pour stupéfier les anciens champions d’Afrique sur leur propre terrain.

Mali 1 – 2 Ghana

Jordan Ayew a été le héros de la soirée pour les Black Stars, puisque son but dans le temps additionnel a permis au Ghana de réaliser une remontée impressionnante pour récolter le maximum de points à l’extérieur contre le Mali à Bamako.

Le but de Kamory Doumbia à la 58 ème minute semblait avoir donné la victoire au Mali, mais un égalisateur d’Ernest Nuamah, ainsi que le but vainqueur tardif d’Ayew ont permis aux Black Stars de remporter une précieuse victoire.

Sénégal 1 – 1 RD Congo

L’égalisation tardive du dangereux Fiston Mayele a permis aux Léopards de récupérer un point contre l’ancien champion d’Afrique sénégalais à l’extérieur. Ismaila Sarr avait donné l’avantage au Sénégal, mais un bon combat de la RD Congo lui a permis de rentrer avec un point.

Bénin 1 – 0 Rwanda

Le Bénin a conservé une importante victoire 1-0 contre le Rwanda, un résultat qui a fait exploser le groupe C. Le résultat place le Bénin à égalité de points avec le Rwanda qui occupe toujours la première position avant le grand affrontement entre le Nigeria et l’Afrique du Sud vendredi à Uyo.

Egypte 2 – 1 Burkina Faso

Les Pharaons ont pris un bon départ au Caire grâce à un doublé précoce de Mahmoud Trézéguet dans les 10 premières minutes. Lassina Traoré a apporté une consolation aux Etalons, mais ce n’était pas suffisant puisque les Egyptiens ont tenu bon pour remporter leur troisième victoire en autant de matches et continuer à occuper la tête du groupe A.