Selon le Dr Mikhail Ginsburg, expert en nutrition russe, la fraise, un fruit rouge savoureux et apprécié par beaucoup, regorge de bienfaits pour la santé.

Un atout pour la santé cardiovasculaire: Riche en anthocyanines, un puissant antioxydant aux propriétés anti-inflammatoires, la fraise contribue à protéger contre la rigidité artérielle, le vieillissement prématuré et favorise une longévité accrue. Des études scientifiques ont également démontré son effet bénéfique sur le cholestérol, en réduisant le “mauvais” cholestérol (LDL) et en augmentant le “bon” cholestérol (HDL).

Protectrice du cerveau et du système immunitaire: La fraise aide à combattre le stress oxydatif au niveau du cerveau, contribuant ainsi à maintenir ses fonctions cognitives. Elle joue également un rôle important dans la régulation de la glycémie et renforce la santé intestinale et le système immunitaire.

Un allié minceur: Faible en calories et riche en fibres, la fraise est un excellent coupe-faim et favorise une sensation de satiété durable. Elle s’intègre parfaitement dans un régime alimentaire sain et équilibré et peut contribuer à la perte de poids.

Source de vitamines et de minéraux: La fraise est une excellente source de vitamines C et K, essentielles pour le système immunitaire et la santé des os, respectivement. Elle contient également du manganèse, du potassium et du magnésium, des minéraux importants pour diverses fonctions corporelles.

En résumé, la fraise est un fruit délicieux et nutritif qui offre de nombreux avantages pour la santé. Sa consommation régulière peut contribuer à la prévention de maladies chroniques, à la protection du système cardiovasculaire, cérébral et immunitaire, et à la promotion d’un bien-être général.