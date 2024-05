Riadh Ben Fadhl écope de 4 ans et demi de prison et 2 millions de dinars d’amende

La chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a condamné Riadh Ben Fadhl à quatre ans et six mois de prison, assortis d’une amende de deux millions de dinars, selon Mohamed Zaytouna, porte-parole du tribunal. Zaytouna a précisé que Riadh Ben Fadhl, actuellement en détention, a été jugé pour divers crimes financiers, notamment l’exportation illégale de biens et le non-retour des revenus des exportations. Il a ajouté que Ben Fadhl est également impliqué dans des enquêtes relatives à la vente de biens confisqués et à des soupçons de blanchiment d’argent.