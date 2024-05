Tunisie : La Cour d’appel de Tunis augmente la peine de prison de Rached Ghannouchi

Aujourd’hui, lundi 27 mai 2024, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a examiné l’affaire intentée par un syndicaliste de la sécurité contre le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, pour apologie et glorification de la violence et incitation à la haine et à l’hostilité entre les races et les religions, selon ce qui a été publié par le journal Al Maghreb dans son édition d’aujourd’hui.

La chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires terroristes de la Cour d’appel de Tunis avait condamné le président du mouvement Ennahdha dans l’affaire susmentionnée et avait décidé d’augmenter la peine corporelle prononcée à son encontre par le tribunal de première instance, le condamnant à 15 mois de prison.