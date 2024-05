Journée de solidarité organisée par le SNJT pour les journalistes emprisonnés

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a organisé aujourd’hui, lundi 27 mai 2024, une journée de solidarité avec les journalistes emprisonnés, en présence de représentants de leurs familles.

La journée de solidarité commencera par une conférence de presse à dix heures du matin avec les représentants des familles des journalistes emprisonnés, suivie d’un rassemblement de soutien à onze heures devant le siège du syndicat.

Le syndicat a appelé tous ses membres, journalistes et journalistes, ainsi que tous les partisans de la liberté en Tunisie, à participer massivement à cette journée de solidarité et à organiser des rassemblements simultanés dans toutes les régions et dans les institutions médiatiques pour soutenir tous les journalistes emprisonnés et défendre la liberté de la presse et d’expression.