Football – Ligue 1 (8e journée play-off) : La deuxième place en ligne de mire

La lutte pour la deuxième place sera au centre de la première tranche des rencontres de la 8e journée play-off du championnat de Ligue 1 du football professionnel, qui se déroulera les 25 et 26 mai en cours, avec deux confrontations entre, d’une part, l’Etoile du Sahel et le Stade Tunisien au stade olympique de Sousse et, de l’autre, entre l’US Monastirienne et le CS Sfaxien entre et à Mustapha Ben Jannat à Monastir .

Samedi, tous les regards seront tournés vers Sousse, où les protégés de Khaled Ben Sassi auront à cœur de réaliser un résultat positif pour confirmer leur éveil et le rendement très satisfaisant malgré la défaite contre l’Espérance lors de la dernière journée, suivie d’une qualification en quarts de la Coupe de Tunisie.

Pour ce faire, le club de la perle du Sahel, a entamé un stage de préparation en prévision de ce match important, dans l’espoir de sortir victorieux et pour contourner leurs adversaires directs en attendant les résultats du reste des résultats et des tours de l’étape du sacre.

L’entraîneur Khaled Ben Sassi devra miser sur le même effectif et la même tactique, compte tenu du rendement respectable livré lors des deux dernier matchs, tout en procédant à quelques ajustements mineurs dictés par les urgences et les blessures, notamment la blessure musculaire dont souffre le milieu de terrain Soumaila Sidibe.

Pour sa part, le Stade Tunisien fera le déplacement à Sousse avec un moral au beau fixe à la lumière des résultats positifs que l’équipe réalise depuis quelques semaines, raison pour laquelle le staff technique dirigé par Hamadi Daou a choisi de préparer le match sans la présence du public afin d’assurer un maximum de concentration et d’éviter toute distraction.

Tout porte à croire que Daou comptera sur les mêmes noms qui ont joué le dernier match du championnat, pour préserver les automatismes et l’harmonie qui a toujours caractérisé le rendement de l’équipe du Bardo, notamment au niveau du milieu de terrain dirigé par Oumarou.

Le technicien comptera, en outre, sur la ligne d’attaque efficace grâce à la disponibilité de Khadraoui et Mejri, afin d’améliorer le classement de l’équipe, actuellement, troisième place avec 10 points.

Dimanche, l’US Monastirienne accueillera le CS Sfaxien dans un match qui se jouera sans la présence du public après la sanction du huis clos infligée par la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) à l’équipe. Toutefois, malgré la sanction, le club de la capitale de Ribat, qui occupe la deuxième place avec 12 points, à 5 points du leader espérantiste, cherchera à confirmer la relance amorcée par une nouvelle victoire, en s’appuyant sur son onze performant du moment en qui l’entraîneur Lassad Jarda a placé sa confiance lors des dernières sorties.

Dans l’autre camp, le CS Sfaxien visera lui aussi la victoire, car un succès dimanche rapprocherait le club de la capitale du sud (4, 9 points), d’où le stage de préparation minutieux observé à Sousse.

Le match porte également la saveur d’un défi pour l’entraîneur Mohamed Kouki, qui affrontera son ancienne équipe.

Kouki devrait probablement engagé le même onze que lors du match face au Stade tunisien, tout en se passant de Wadhah Zaidi, blessé.

Le staff technique sfaxien récupère, néanmoins, Hazem Haj Hassan, rétabli de blessure qui fera guise d’option supplémentaire pour Mohamed Kouki face à l’US Monastir.

Voici le programme de la journée:

Samedi 25 mai:

A Sousse (15h30):

ES Sahel – S Tunisien Arb: Ahmed Dhaouadi – VAR: Aymen Nasri

Dimanche 26 mai:

A Monastir (17h30):

US Monastir – CS Sfaxien Arb: Fraj Abdellaoui – VAR: Naim Hosni

Dimanche 2 juin (17h00):

A Radès:

C Africain – Espérance ST Arb: A désigner