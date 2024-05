Bizerte : Coup d’envoi du recensement général de la population et de l’habitat

Le coup d’envoi du Recensement général de la population et de l’habitat pour l’année 2024, a été donné, lundi, dans le gouvernorat de Bizerte, pour la 13ème opération du genre dans l’histoire du pays.

Lors d’une séance de travail consacrée à la supervision du démarrage de ce processus, tenue lundi, en présence des représentants de l’Institut National de la Statistique (INS), le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a souligné l’importance du système de recensement aux niveaux local, régional et national, ainsi que dans l’élaboration d’une base de données documentée et scientifique.

“Il s’agit d’un processus qui contribuera à la bonne conception et la bonne gouvernance des prochains plans de développement du pays, notamment le plan de développement 2026-2030”, a-t-il indiqué.

Tous les services et organismes régionaux ont été mobilisés pour assurer la réussite de l’opération et soutenir l’équipe de l’INS dans sa tâche, a-t-il souligné.

Le gouverneur a dans ce sens appelé les composantes de la société civile à appuyer cet effort national pour l’intérêt public et le citoyen.

De son côté, le responsable du recensement au gouvernorat de Bizerte, Walid Jeridi, a fait savoir que des tablettes numériques ont été fournis pour mener à bien ce processus.

Il a ajouté que la première phase de l’opération, qui démarre lundi et se poursuit jusqu’au mois de septembre prochain, sera assurée par 51 agents experts de l’INS et prévoit le recensement de tous les bâtiments et les commerces dans la région.

La deuxième phase démarre au mois de novembre prochain jusqu’à fin décembre 2024, elle inclura le recensement des ménages et sera assurée par des équipes recrutées et formées au fur et à mesure de l’avancement du processus.