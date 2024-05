Le Bayer Leverkusen termine la saison invincible en Bundesliga

Le Bayer Leverkusen, dirigé par l’entraîneur espagnol Xabi Alonso, a accompli un exploit exceptionnel en terminant la saison 2023-2024 de Bundesliga sans subir la moindre défaite.

Lors de la dernière journée du championnat, les joueurs de Leverkusen ont triomphé d’Augsbourg (2-1), grâce aux buts de Boniface et Andrich, consolidant ainsi leur avance de 17 points sur leur premier poursuivant, Stuttgart. Avec 28 victoires et six matchs nuls, cette équipe a marqué l’histoire du football allemand et vise désormais à couronner cette saison mémorable en remportant la Coupe d’Allemagne et la Ligue Europa. Seuls quatre autres clubs ont réalisé un tel exploit dans leur championnat respectif : Pérouse en 1978-79, l’AC Milan en 1991-92, la Juventus Turin en 2011-12, et Arsenal en 2003-04.